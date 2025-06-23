Las ancas de rana de La Bañeza entran en competición

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza fue este lunes el escenario de la presentación oficial de las II Jornadas Gastronómicas de las Ancas de Rana, que se celebrarán del 1 al 31 de julio y contarán con la participación de 17 bares y restaurantes de La Bañeza y su comarca.

El acto ha estado presidido por el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y el concejal de Promoción Ferial, José Carlos Prieto, quienes han detallado el programa de esta nueva edición, que da continuidad al éxito cosechado el pasado año. Durante su intervención, el alcalde ha subrayado la importancia de «dar notoriedad a este plato tan nuestro para que su consumo se extienda durante todo el año», al tiempo que ha señalado que iniciativas como esta demuestran el compromiso del equipo de gobierno por promover la riqueza gastronómica local, al igual que ya se hace con otras citas como las jornadas de la alubia.

Un momento de la presentación de las jornadas.DL

Carrera ha agradecido expresamente el trabajo del concejal por la organización del evento, y ha puesto en valor la alta participación del sector hostelero, que en su mayoría cuenta con ancas de rana en sus cartas. También ha destacado que las primeras jornadas atrajeron visitantes de toda España, consolidando este plato como un atractivo turístico y un referente culinario. Asimismo, el regidor ha agradecido la colaboración de la Diputación de León, Caja Rural y los establecimientos participantes, una muestra más del buen funcionamiento de la colaboración público-privada.

Por su parte, el concejal José Carlos Prieto ha insistido en el carácter comarcal y abierto de estas jornadas, que incluyen locales de fuera de la ciudad, como es el caso de un restaurante de León, reforzando así el impacto económico en toda la zona. Además, ha explicado que este año se ha querido innovar también en los detalles conmemorativos, entregando a quienes degusten las ancas de rana un abrebotellas con imán y un pocillo decorado con el nombre de las jornadas y una rana, destinado a depositar los huesos del plato. Este obsequio se suma al del año anterior, que consistió en una tartera y un babero conmemorativo.

El díptico informativo de las jornadas incluye, además de la relación de bares y restaurantes participantes, una reseña histórica sobre las ancas de rana y una receta tradicional utilizada por la mítica "Casa Boño" de La Bañeza, como invitación a que los comensales puedan elaborarlas en casa.

Las II Jornadas Gastronómicas de las Ancas de Rana rinden homenaje a una tradición culinaria ligada a la identidad del territorio, marcado por ríos, charcas y lagunas, donde estos simpáticos batracios han sido, desde tiempos inmemoriales, protagonistas indiscutibles de las cocinas locales. Un año más, los establecimientos participantes demostrarán por qué esta receta emblemática lleva con orgullo el apellido “a la bañezana”.