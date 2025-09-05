La Bañeza prepara un curso para el título de la ESO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza, en colaboración con la Junta de Castilla y León, organiza un curso de preparación para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Esta iniciativa está dirigida a personas mayores de 18 años que deseen inscribirse y participar en las convocatorias anuales de las pruebas libres para la obtención directa del citado título en la Comunidad de Castilla y León.

Las inscripciones podrán realizarse en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas (segunda planta), en horario de 17:00 a 19:00 horas, los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de septiembre.