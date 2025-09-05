Diario de León

La Bañeza prepara un curso para el título de la ESO

Un momento de la presentación del curso.

Un momento de la presentación del curso.DL

El Ayuntamiento de La Bañeza, en colaboración con la Junta de Castilla y León, organiza un curso de preparación para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Esta iniciativa está dirigida a personas mayores de 18 años que deseen inscribirse y participar en las convocatorias anuales de las pruebas libres para la obtención directa del citado título en la Comunidad de Castilla y León.

Las inscripciones podrán realizarse en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas (segunda planta), en horario de 17:00 a 19:00 horas, los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de septiembre.

