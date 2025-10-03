Diario de León


La Bañeza refuerza el cuidado de sus jardines y poda del arbolado urbano

Es una de las poblaciones de CyL con más zonas verdes por habitante

Operarios municipales, podando árboles urbanos.

Operarios municipales, podando árboles urbanos.dl

Redacción
León

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en las labores de mantenimiento y cuidado de todas las zonas verdes de la ciudad, con una incidencia especial en las tareas de conservación y poda del arbolado urbano. La Bañeza cuenta con un importante número de parques y jardines, así como con una gran masa arbórea que no solo embellece la ciudad, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Estas actuaciones se enmarcan dentro de las recomendaciones de las instituciones europeas, orientadas a lograr ciudades más habitables, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Actualmente, el municipio dispone de más de 12 zonas verdes y alcanza una ratio de 40,54 metros cuadrados de áreas ajardinadas por habitante, una de las cifras más altas de Castilla y León. Estos espacios constituyen un punto de encuentro para el ocio, el deporte y la convivencia ciudadana, situando a La Bañeza como una de las localidades con mayor superficie verde por habitante de la comunidad. Desde la Concejalía de Medio Ambiente y Jardines del Ayuntamiento bañezano, dirigida por Elena Baílez, se continúa trabajando para ofrecer a los vecinos y vecinas entornos de tranquilidad, esparcimiento y disfrute.

