La Bañeza refuerza el cuidado de sus jardines y poda del arbolado urbano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en las labores de mantenimiento y cuidado de todas las zonas verdes de la ciudad, con una incidencia especial en las tareas de conservación y poda del arbolado urbano. La Bañeza cuenta con un importante número de parques y jardines, así como con una gran masa arbórea que no solo embellece la ciudad, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Estas actuaciones se enmarcan dentro de las recomendaciones de las instituciones europeas, orientadas a lograr ciudades más habitables, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Actualmente, el municipio dispone de más de 12 zonas verdes y alcanza una ratio de 40,54 metros cuadrados de áreas ajardinadas por habitante, una de las cifras más altas de Castilla y León. Estos espacios constituyen un punto de encuentro para el ocio, el deporte y la convivencia ciudadana, situando a La Bañeza como una de las localidades con mayor superficie verde por habitante de la comunidad. Desde la Concejalía de Medio Ambiente y Jardines del Ayuntamiento bañezano, dirigida por Elena Baílez, se continúa trabajando para ofrecer a los vecinos y vecinas entornos de tranquilidad, esparcimiento y disfrute.