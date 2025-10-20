La Bañeza impulsa la formación sobre el uso del DNI electrónico
El Centro Cultural de las Tierras Bañezanas acogió una sesión práctica del programa CyL Digital
El Centro Cultural de las Tierras Bañezanas acogió este lunes una jornada práctica sobre el uso de la Carpeta Ciudadana y el DNI en el móvil, una actividad enmarcada dentro del programa de formación del centro CyL Digital. La sesión, de carácter gratuito, reunió a una veintena de personas interesadas en conocer las posibilidades que ofrecen estas herramientas digitales para agilizar gestiones y mejorar la comunicación con la administración.
La concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de La Bañeza, Elena Baílez, responsable del centro CyL Digital, participó en la presentación del taller y subrayó la importancia de fomentar la capacitación digital entre la ciudadanía. «Queremos que todos los vecinos puedan desenvolverse con soltura en el entorno digital, que conozcan los recursos que tienen a su alcance y pierdan el miedo a utilizar la tecnología en su día a día», destacó.
El taller, bajo el título «Demo Day», incluyó demostraciones y clases prácticas en las que los asistentes aprendieron a usar el DNI electrónico y la Carpeta Ciudadana para distintas gestiones: abrir cuentas bancarias, firmar documentos de forma digital, realizar trámites administrativos en universidades o centros docentes, ejercer el derecho al voto o incluso firmar escrituras ante notario.
Estas herramientas suponen un paso adelante en la digitalización de los servicios públicos, al ofrecer mayor comodidad, rapidez y seguridad en la tramitación de gestiones cotidianas. Además, contribuyen al proceso de transformación digital en el ámbito local, acercando la administración electrónica a todos los ciudadanos, especialmente a los que menos familiarizados.