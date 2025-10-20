La Bañeza impulsa la formación sobre el uso del DNI electrónico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro Cultural de las Tierras Bañezanas acogió este lunes una jornada práctica sobre el uso de la Carpeta Ciudadana y el DNI en el móvil, una actividad enmarcada dentro del programa de formación del centro CyL Digital. La sesión, de carácter gratuito, reunió a una veintena de personas interesadas en conocer las posibilidades que ofrecen estas herramientas digitales para agilizar gestiones y mejorar la comunicación con la administración.

La concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de La Bañeza, Elena Baílez, responsable del centro CyL Digital, participó en la presentación del taller y subrayó la importancia de fomentar la capacitación digital entre la ciudadanía. «Queremos que todos los vecinos puedan desenvolverse con soltura en el entorno digital, que conozcan los recursos que tienen a su alcance y pierdan el miedo a utilizar la tecnología en su día a día», destacó.

El taller, bajo el título «Demo Day», incluyó demostraciones y clases prácticas en las que los asistentes aprendieron a usar el DNI electrónico y la Carpeta Ciudadana para distintas gestiones: abrir cuentas bancarias, firmar documentos de forma digital, realizar trámites administrativos en universidades o centros docentes, ejercer el derecho al voto o incluso firmar escrituras ante notario.

Estas herramientas suponen un paso adelante en la digitalización de los servicios públicos, al ofrecer mayor comodidad, rapidez y seguridad en la tramitación de gestiones cotidianas. Además, contribuyen al proceso de transformación digital en el ámbito local, acercando la administración electrónica a todos los ciudadanos, especialmente a los que menos familiarizados.