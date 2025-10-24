Día de la Biblioteca con los escolares en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

TextoCon motivo del Día de las Bibliotecas, que se conmemora cada 24 de octubre, el Ayuntamiento de La Bañeza ha organizado una serie de actividades dirigidas a los estudiantes de los distintos centros educativos de la ciudad, con el objetivo de acercarles al funcionamiento y la importancia de la biblioteca pública.

Durante las visitas, el personal municipal explica a los escolares cómo se organiza la biblioteca, los servicios que presta a la ciudadanía y la relevancia que tiene este espacio como centro de conocimiento, cultura y apoyo al estudio.

La iniciativa, promovida desde la Concejalía de Cultura, que dirige Silvia Cubria, se desarrolla en la Biblioteca Municipal Juan de Ferreras, una de las más antiguas de la provincia y que lleva el nombre del ilustre bañezano Juan de Ferreras, académico fundador y primer ocupante de la silla B de la Real Academia Española.

Ferreras, nacido en La Bañeza el 1 de junio de 1652, fue una figura destacada en el ámbito intelectual de su tiempo. Cursó estudios en su ciudad natal y en el colegio de la Compañía de Jesús de Monforte de Lemos, y participó activamente en las tertulias literarias del marqués de Villena, germen de lo que posteriormente sería la Real Academia Española.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con la difusión de la cultura y la educación, una apuesta firme por acercar la formación y el conocimiento a todas las edades. Además de esta actividad, el consistorio impulsa de forma continua charlas y cursos de formación en colaboración con entidades como la UNED, Aula Mentor, CyL Digital o los programas para mayores, entre otros.