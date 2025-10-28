La Bañeza instala las luces de Navidad en las calles

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza lleva trabajando desde principios de mes en las tareas de preparación de la iluminación navideña, que volverá a vestir la ciudad con luz y color durante las próximas fiestas. Un año más, el Consistorio apuesta por una iluminación artística que abarque el mayor número posible de espacios, con el objetivo de generar un ambiente festivo y acogedor que contribuya a dinamizar la ciudad y a atraer visitantes procedentes de otros lugares. La iluminación navideña se consolida así como un elemento distintivo de estas fechas, capaz de fomentar la convivencia, el espíritu navideño y la actividad económica local, especialmente en el comercio y la hostelería. Paralelamente, el Ayuntamiento prepara iniciativas culturales, deportivas, proyecciones de cine y actividades infantiles para las fechas navideñas.