La Bañeza recibe 43.173 € para organizar ferias locales

La Feria del Stock de La Bañeza es una de las más comerciales.f. otero

El Ayuntamiento de La Bañeza ha recibido un total de 43.173,32 euros en concepto de subvenciones otorgadas por la Junta de Castilla y León destinadas al apoyo y promoción de las ferias que se celebran a lo largo del año en la ciudad.

La Bañeza es una de las localidades de la Comunidad con mayor número de ferias anuales, un elemento que el propio Consistorio considera fundamental para mantener el pulso social y económico de la ciudad. Estas citas constituyen un motor de atracción de visitantes y contribuyen de manera decisiva a la dinamización económica de distintos sectores locales, además de reforzar la imagen de La Bañeza como un espacio de ocio, cultura y entretenimiento abierto a todos los públicos.

Desde el Ayuntamiento se valora de forma muy positiva esta ayuda, que supone un incremento respecto a años anteriores, y se destaca el compromiso de la Junta de Castilla y León con la promoción de actividades que favorecen el desarrollo económico y social de los municipios.

El equipo de gobierno municipal reafirma su intención de seguir apostando por las ferias como una herramienta clave para la promoción de La Bañeza, su comercio, su hostelería y su tejido asociativo, consolidando así la posición de la ciudad como un referente en la organización de eventos comerciales.