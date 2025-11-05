La Bañeza forma en ciberseguridad a través del programa CyL Digital

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, ha visitado el curso de Ciberseguridad que se imparte en el Centro Cultural Tierras Bañezanas dentro del programa CyL Digital Rural, impulsado por la Junta de Castilla y León. Ortega ha estado acompañado por el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, la concejal de Desarrollo Económico, Elena Baílez, y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.

Según señala el Ayuntamiento de La Bañeza en un comunicado, el Centro Cultural Tierras Bañezanas «continúa consolidándose como un referente formativo en la ciudad, reforzando en los últimos meses su oferta educativa gracias a esta iniciativa autonómica».

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, destacó el papel de La Bañeza dentro de la red de centros asociados al programa CyL Digital, que ya cuenta con 339 puntos de formación distribuidos por toda Castilla y León. «A través de estos centros se han formado más de 25.000 personas en la Comunidad, de las cuales 3.000 pertenecen a la provincia de León, gracias a más de 560 actividades formativas», explicó Ortega.L

Por su parte, Carrera agradeció a la Junta de Castilla y León su apoyo y destacó la importancia de acercar la formación tecnológica al entorno rural. «En La Bañeza ofrecemos oportunidades formativas para todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores. Vivimos en un momento de constante evolución digital, y gracias al programa CyL Digital podemos acercar las nuevas tecnologías de manera segura y responsable, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos», señaló el alcalde.

Los cursos del programa CyL Digital Rural son gratuitos y abiertos a toda la ciudadanía, con especial atención a personas mayores, menores, personas con discapacidad y profesionales del medio rural. La oferta formativa abarca desde competencias básicas como ofimática, manejo de smartphones o uso del certificado digital, hasta contenidos más avanzados de inteligencia artificial y el uso de herramientas como ChatGPT o Gemini, además de fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías.