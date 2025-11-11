Cojines solidarios en La Bañeza

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza, en colaboración con la Asociación El Convento de la ciudad, ha participado este lunes en un taller solidario organizado junto a la Asociación Almohada Corazón de León para la confección de cojines terapéuticos destinados a personas operadas de cáncer de mama.

La Asociación Almohada Corazón de León desarrolla una valiosa labor social mediante la entrega de estos cojines con forma de corazón a los hospitales de León y El Bierzo, brindando así apoyo y alivio a mujeres y hombres que atraviesan el proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica.

Desde el Ayuntamiento de La Bañeza y la Asociación El Convento se quiere expresar un sincero agradecimiento a todas las personas que han participado en este taller de manera desinteresada, destacando la ilusión, la generosidad y el compromiso con los valores de solidaridad y apoyo mutuo que caracterizan a la ciudadanía bañezana.