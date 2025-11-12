La Bañeza programa actividades de formación, cine y teatro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha presentado la programación cultural para el mes de noviembre con una amplia oferta de formación, artes escénicas y cine. En colaboración con CyL Digital, impulsa diversas actividades formativas gratuitas destinadas a mejorar las competencias digitales de la ciudadanía. El Demo Day se celebrará el 19 de noviembre de 10.00 a 12.00 horas en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas, ofreciendo un taller práctico sobre gestiones online cotidianas como la solicitud de la tarjeta Buscyl o la realización de compras por internet. Adicionalmente, los días 24, 25 y 26 de noviembre de 10.00 a 12.30 horas se impartirá el programa presencial y gratuito «Competencias digitales para la ciudadanía: venta online» en la tercera planta del edificio de Tierras Bañezanas. Las inscripciones pueden realizarse en el propio Ayuntamiento de La Bañeza.

A partir del 21 de noviembre, el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas acogerá una singular exposición de Lego creada por Ángel López, un joven artista de solo 13 años. La muestra presentará un conjunto de obras construidas con más de 300.000 piezas de este conocido juego. En paralelo, y complementando la temática teatral del mes, el Museo de la Harinera albergará, del 17 al 30 de noviembre, una exposición de trajes y moda sobre el Siglo de Oro español.

En cuanto al teatro, el 28 de noviembre, a las 20.30 horas, se representará la obra clásica «Don Juan Tenorio». Al día siguiente, el 29 de noviembre, el Teatro acogerá el estreno de «La sentencia del agua», una pieza enmarcada dentro de las Jornadas Contra la Violencia de Género. Además, el 6 de diciembre, el Teatro Municipal recibirá al humorista Millán Salcedo con su espectáculo «Preguntamelón» a las 20.30 horas.

Respecto a la oferta cinematográfica, se proyectará «La casa de muñecas de Gabby. La película» el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre para el público infantil y para el público adulto, se presenta la cinta «Los tigres» el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de noviembre.

