Formación digital en la Bañeza

El Centro CyL Digital de La Bañeza, uno de los espacios con mayor actividad formativa de toda la comunidad autónoma y referente por el elevado número de alumnos que participan en sus iniciativas, ha incorporado en esta ocasión un nuevo curso dedicado a la solicitud online de la tarjeta Buscyl y compras en tiendas online. El servicio Buscyl, pionero del transporte interurbano y urbano en Castilla y León, constituye una herramienta clave para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, permitiendo desplazamientos a coste cero y favoreciendo especialmente a la población joven y a las personas de mayor edad.

Dado que Buscyl se integra dentro del conjunto de nuevas tecnologías aplicadas al transporte, su correcto que se ha desarrollado en el Centro Cultural Tierras Bañezanas.

Esta acción formativa se enmarca en las actividades promovidas por la Concejalía de Desarrollo Económico, dirigida por Elena Baílez, que mantiene un compromiso firme con la modernización, la capacitación digital y la mejora continua de la calidad de vida de los vecinos y vecinas del municipio.

Asimismo, dentro del programa formativo en competencias digitales para la ciudadanía, los días 24, 25 y 26 de noviembre se impartirá un nuevo curso centrado en la venta online, ampliando así la oferta educativa diseñada para fomentar la alfabetización digital y favorecer el desarrollo personal y profesional de los participantes.