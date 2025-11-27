Antonio Colinas será Hijo Predilecto de La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de La Bañeza ha aprobado este jueves por unanimidad iniciar el expediente para declarar a Antonio Colinas Hijo Predilecto de la ciudad. El poeta verá reconocida así su dedicación y entrega a La Bañeza, donde está ubicada la Casa de la Poesía-Fondo Cultural Antonio Colinas. El autor e también Hijo Predilecto de Fuente Encalada (Zamora), un lugar que también está ligado a su trayectoria.

La moción aprobada fue presentada por el concejal no adscrito Luis Fernando Miguélez. Especialmente apreciado en la ciudad , Antonio Colinas nació en La Bañeza en 1946 y es uno de los poetas y escritores más destacados y versátiles de la literatura española contemporánea, enmarcado habitualmente en la Generación del 68 o Novísimos, aunque su obra mantiene un carácter profundamente personal y clásico.