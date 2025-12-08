La Bañeza ilumina sus calles por Navidad
Cientos de personas asisten al tradicional encendido de luces en la plaza Mayor de la ciudad
La Navidad ya brilla con fuerza en La Bañeza. Este domingo, a las 19.00 horas, la Plaza Mayor se llenó de vecinos y visitantes para asistir al encendido oficial del alumbrado navideño, presidido por el alcalde Javier Carrera de Blas y miembros del equipo de gobierno. El casco histórico se convirtió en un escenario de luz, con el ángel gigante, el Ayuntamiento y la iglesia contorneados por miles de luces LED. El pistoletazo de salida a la Navidad con el tradicional encendido de luces reunió a vecinos y visitantes en la plaza Mayor. Entre aplausos y una cuenta atrás coreada por los asistentes, la iluminación se encendió simultáneamente en la plaza y en las calles aledañas, creando un ambiente de ilusión y celebración.
La decoración de este año está presidida por tres Reyes Magos de grandes dimensiones, acompañados por dos ángeles luminosos y los ya tradicionales números conmemorativos.