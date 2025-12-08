La Bañeza ilumina sus calles por Navidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Navidad ya brilla con fuerza en La Bañeza. Este domingo, a las 19.00 horas, la Plaza Mayor se llenó de vecinos y visitantes para asistir al encendido oficial del alumbrado navideño, presidido por el alcalde Javier Carrera de Blas y miembros del equipo de gobierno. El casco histórico se convirtió en un escenario de luz, con el ángel gigante, el Ayuntamiento y la iglesia contorneados por miles de luces LED. El pistoletazo de salida a la Navidad con el tradicional encendido de luces reunió a vecinos y visitantes en la plaza Mayor. Entre aplausos y una cuenta atrás coreada por los asistentes, la iluminación se encendió simultáneamente en la plaza y en las calles aledañas, creando un ambiente de ilusión y celebración.

Los números anuncian el nuevo año en La BañezaDL

La decoración de este año está presidida por tres Reyes Magos de grandes dimensiones, acompañados por dos ángeles luminosos y los ya tradicionales números conmemorativos.