La Navidad llega al Hogar del Jubilado de La Bañeza

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Un año más, la Asociación del Hogar del Jubilado de La Bañeza celebró su tradicional comida de Navidad, un encuentro que reunió a más de 160 personas en un ambiente de convivencia y hermandad. Al acto asistieron el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y la concejal responsable del área, Amada Moratinos, quienes acompañaron a los socios en esta cita ya consolidada en el calendario anual.

Esta comida navideña supone el inicio oficial de las celebraciones de Navidad dentro del programa de actividades del Hogar del Jubilado, que ya dio comienzo con un recital de poesía y que continuará en los próximos días con diversas propuestas lúdicas y culturales. Entre ellas, destacan los tradicionales bailes de Navidad, Año Nuevo y Reyes, muy esperados por los socios.

La Asociación del Hogar del Jubilado de La Bañeza es una de las que cuenta con mayor número de miembros y una de las más activas de la ciudad, desarrollando una intensa labor de gestión y dinamización de actividades dirigidas a las personas que forman parte de la entidad.

Desde el Ayuntamiento de La Bañeza se puso de manifiesto la importancia de esta asociación dentro del tejido asociativo local y de la vida social de la ciudad, destacando el valor de la experiencia y el compromiso de sus miembros, quienes a lo largo de los años han contribuido de manera decisiva al desarrollo y crecimiento del municipio.