La Bañeza y la ULE con la ciencia

l Ayuntamiento de La Bañeza ha participado, junto a otros ayuntamientos de la provincia, en una actividad impulsada por la Universidad de León, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, orientada a la puesta en valor de distintos elementos patrimoniales de las poblaciones leonesas. La iniciativa tiene como objetivo incentivar al alumnado universitario a generar ideas innovadoras que contribuyan a visibilizar y dinamizar estos enclaves.

A la jornada asistieron el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, acompañado por la concejal de Relaciones Institucionales, Elena Baílez, mostrando así el respaldo institucional del consistorio a este tipo de propuestas vinculadas al ámbito educativo y universitario. En el caso de La Bañeza, el proyecto desarrollado lleva por título “El sabotaje de La Única”, un juego cuya temática fue propuesta por el propio Ayuntamiento con el fin de promover el Museo Centro de Interpretación de las Tierras Bañezanas (CITBA) y complementar la formación académica del alumnado. El juego ha sido diseñado por Emma Vidales Carracedo, natural de La Bañeza, junto a Noa Losada de Caso y Alicia Daza Vicente, estudiantes de tercer curso del Grado en Marketing e Investigación de Mercados.

Esta colaboración supone una muestra más de la implicación del Ayuntamiento de La Bañeza con la educación y, en este caso concreto, con el ámbito universitario, entendiendo la formación de los jóvenes como un pilar fundamental para la retención del talento y su posterior repercusión positiva en la sociedad. En este sentido, el Ayuntamiento mantiene una estrecha colaboración con diversas universidades, entre ellas la Universidad de León, la UNED, la Universidad de Valladolid, la Universidad de Salamanca, así como las universidades de Oviedo y La Rioja, entre otras.

La actividad se enmarca en el ámbito del marketing cultural, una disciplina de especial relevancia que aplica estrategias de marketing a las manifestaciones artísticas y culturales con el objetivo de promocionar, difundir y fomentar su apreciación, estableciendo vínculos emocionales con los distintos públicos y transmitiendo valores. Dentro de este campo se incluyen áreas más específicas como el marketing de museos, centrado en aumentar el número de visitantes, lograr financiación estable, fomentar la participación comunitaria y conservar y difundir el legado cultural.

Concretamente, la iniciativa forma parte de ENRODS 2025 (ENRedando, jugando y aprendiendo con los ODS 2025), promovida por el Grupo de Innovación Docente en Marketing e Investigación Operativa (GID MIO). En ella, los alumnos de la asignatura Marketing de Productos y Precios, de tercer curso del Grado en Marketing e Investigación de Mercados, han trabajado en equipos para desarrollar prototipos de juegos vinculados a la promoción del 15 y 20 minutos y responden a los retos planteados por distintas entidades colaboradoras.

Los trabajos fueron presentados al público este martes, 16 de diciembre, en el hall de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León, poniendo de manifiesto la colaboración entre universidad, instituciones públicas y alumnado en favor del desarrollo cultural y educativo del territorio.