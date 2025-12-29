La Bañeza celebra su concierto de Navidad

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Coral del Milenario de San Salvador de La Bañeza celebró este sábado en la iglesia de Santa María su tradicional Concierto de Navidad, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad y muy esperada por los aficionados a la música coral. Al acto asistió el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, acompañado por la teniente de alcalde, Elena Baílez, la concejal de Cultura, Silvia Cubria, y la concejal de Fiestas, Carmen Macho. Bajo la dirección de Aarón Manceñido Martínez, la Coral del Milenario interpretó un total de doce piezas, estructuradas en tres partes diferenciadas. El repertorio incluyó obras de arte sacro, villancicos y canciones populares, entre las que destacaron títulos tan conocidos como Noche de Paz o Cocinas leonesas.