La Bañeza premia a sus mejores escaparates

El Ayuntamiento de La Bañeza ha premiado un año más a los establecimientos participantes en el concurso de escaparates, una iniciativa impulsada desde la Concejalía de Comercio, dentro de la campaña navideña La Bañeza, tu mejor regalo. Esta acción forma parte del conjunto de actividades desarrolladas para apoyar y promocionar el pequeño comercio y el comercio de proximidad, uno de los pilares económicos de la ciudad, tradicionalmente considerada un centro de servicios para el sur de León. El primer premio, dotado con 300 euros, ha sido para Frutas y Verduras Moés; el segundo premio, con 200 euros, para Embutidos Sebe; y el tercer premio ha recaído en Luis Jafotografía.