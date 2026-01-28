Elisa Santos será la Juglar de la Musa del Carnaval de La Bañeza

Publicado por Redacción La Bañeza Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa desvelando los detalles de las próximas fiestas de Carnaval, declaradas de Interés Turístico Nacional. Tras conocerse que la Musa del Carnaval 2026 será Ana Gancedo del Barrio, con motivo de la conmemoración del 40 aniversario del Centro para Personas con Discapacidad Nuestra Señora del Valle, el Consistorio ha anunciado ahora el nombramiento de la Juglar de la Musa.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, Elisa Santos Fuertes será la Juglar de la Musa del Carnaval 2026. Nacida en La Bañeza, es madre de tres hijos y abuela de Eric, y se define como una «B.T.V.», Bañezana de Toda la Vida, al haber desarrollado toda su trayectoria vital en la ciudad.

Su vinculación con el Carnaval se remonta a su juventud, cuando, pese a estar prohibidas estas celebraciones, ya participaba activamente en las mismas.

Asimismo, mantiene una estrecha relación con el Centro Nuestra Señora del Valle, donde trabajó durante 25 años, primero en las Unidades y posteriormente en el Área de Dinámica, piscina y salas Snoezelen. Esta labor profesional le permitió establecer un vínculo muy especial con los residentes, relación que aún conserva pese a encontrarse ya jubilada.

Gran aficionada al teatro, es una de las fundadoras de la Asociación Cultural El Templete Teatro, con la que ha llevado el nombre de La Bañeza a diferentes comunidades autónomas como País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia, Madrid, Valencia y Castilla y León.

Elisa Santos ha manifestado sentirse orgullosa y feliz por ostentar el cargo de Juglar de la Musa del Carnaval 2026, a quien conoce y aprecia profundamente, y ha querido trasladar un mensaje de felicitación a todos los bañezanos y visitantes, deseándoles unas felices fiestas carnavaleras y asegurando que la diversión estará garantizada.