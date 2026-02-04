Antonio Alonso pregonará el Carnaval de La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza, inmerso en la organización de los actos del Carnaval 2026, anuncia que Antonio Alonso Álvarez será el pregonero oficial de esta edición. El acto del pregón se celebrará el sábado 14 de febrero en el Teatro Municipal de La Bañeza y estará conducido por Miguel Álvarez (@hilarama_inadaptado). Las entradas podrán adquirirse al precio de dos euros en el Ayuntamiento, en horario de 12:00 a 14:00 horas, así como en la taquilla del teatro dos horas antes del inicio del pregón. Desde el Ayuntamiento se invita a todos los vecinos y visitantes a participar en este acto que dará inicio oficial a la programación del Carnaval 2026.

Nacido en Astorga en 1960. Licenciado en Filología Hispánica por la U. de León, especializado en Dialectología y posteriormente en comunicación no verbal. De profesión funcionario de la Diputación de León desde 1986 hasta 2024.

Su relación con La Bañeza comienza en 1972 cuando ingresó en el Seminario de esta ciudad hasta el año 1976. Posteriormente volvió a la ciudad en 1986, cuando comenzó a trabajar en el Centro Ntra. Sra. del Valle. Allí ha permanecido hasta que se jubiló en 2024 y donde desempeñó, entre otras funciones, las de de coordinador de la Residencia durante más de 20 años y de coordinador asistencial (subdirector) en sus últimos 5 años. Su relación con el carnaval de La Bañeza comenzó muy pronto, en 1986, al formar parte del grupo Acuarela de Ntra. Sra. del Valle, como uno de sus miembros fundadores. En dicho grupo de carnaval ha tenido una gran relevancia al ser el responsable del diseño y confección de las vistosas y originales carrozas que adornaban las sillas de ruedas de los usuarios con movilidad reducida y que, año tras año, participaban en el desfile de la ciudad y de otras localidades cercanas. También ha colaborado en la organización y realización de numerosas actividades deportivas, culturales y sociales en el centro.