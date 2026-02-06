La Bañeza luce ya su mejor cara para celebrar el Carnaval

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El Carnaval de La Bañeza se aproxima y, progresivamente, la ciudad comienza a transformarse para acoger una de sus celebraciones más emblemáticas, profundamente arraigada en la cultura popular local. En la mañana de este viernes, y para sorpresa de los viandantes, el edificio del Ayuntamiento ha comenzado a modificar su aspecto y a acondicionarse de cara a los próximos días festivos. Se trata del segundo año consecutivo en el que se lleva a cabo esta iniciativa, con el objetivo de reforzar el ambiente carnavalero en la ciudad. Asimismo, desde el área de la Brigada de Obras del Ayuntamiento se ha procedido durante estos días a la iluminación de diversos edificios municipales, muchos de los cuales han quedado ya encendidos. De igual modo, se están decorando e iluminando distintas calles del municipio para celebrar como merece este Carnaval de Interés Turístico Nacional, una fiesta de gran relevancia para los bañezanos y que continúa trabajando por su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

El Carnaval de La Bañeza volverá a llenar la ciudad de color, música y participación con un programa que combina tradición, desfiles y grandes eventos festivos. El Sábado de Chispas, 14 de febrero, destacará por el Carnaval Auténtico, con la ciudad entera disfrazada y retransmitido en directo por La 8 León, además del pregón, la cena de carnaval y la Noche de Chispas. El domingo 15 se celebrará el desfile con la Musa 2025 y, como novedad, una orquesta al finalizar el recorrido. El martes 17 llegará el Gran Desfile de Carnaval, el más importante de la provincia, también en directo por La 8 León, seguido de una chocolatada y música de charangas. El programa se completa con el Carnaval Infantil, el Entierro de la Sardina, el Certamen de Poesía Satírica y la Noche de Piraña como cierre festivo.