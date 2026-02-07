Charla sobre alimentación saludable en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa desarrollando su programación de actividades de carácter asociativo y sanitario, que se celebran los viernes, con la participación de distintos ponentes que abordan temáticas relacionadas con la salud, la calidad de vida y la presentación de publicaciones especializadas.

Dentro de este programa, este viernes tuvo lugar en la Biblioteca Municipal Juan de Ferreras la charla-coloquio titulada «Alimentación saludable: mitos y leyendas», impartida por Emilio Blanco, especialista en Nutrición y Dietética. Durante su intervención, el ponente analizó diversas creencias populares relacionadas con la alimentación y las dietas, aclarando conceptos erróneos y ofreciendo pautas basadas en criterios científicos para mejorar los hábitos.