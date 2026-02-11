La Bañeza publica el libro de actas del III Congreso Internacional de Mascaradas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro Cultural de las Tierras Bañezanas ha sido el escenario elegido para la puesta de largo del libro titulado Recuperando la tradición Educación y patrimonio una obra de referencia que documenta de manera exhaustiva el desarrollo del III Congreso Internacional de Mascaradas que tuvo lugar en noviembre de 2024 enLa Bañeza, Velilla de la Reina, Llamas de la Ribera y Mansilla de las Mulas bajo el sello editorial de la Fundación Conrado Blanco y la cuidada maquetación de Rafael Cabo.

En la presentación, presidida por el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, se señaló que este volumen no es solo una recopilación de actas sino un testimonio vivo de la identidad leonesa y su conexión con la civilización occidental a través de los antruejos y las máscaras tradicionales habiendo destacado el alcalde Javier Carrera el carácter estratégico de este congreso para atraer visibilidad internacional y dinamizar la economía local gracias a la afluencia de expertos y participantes de diversos puntos de Europa.

Desde la perspectiva académica el director de la UNED en León Jorge Vega puso de relieve el papel fundamental de la universidad en la vertebración del territorio y el impulso de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local la cual utiliza el patrimonio etnográfico como un recurso real para el crecimiento socioeconómico mientras que Luisa Arias secretaria de la Fundación Conrado Blanco enfatizó el deber moral de preservar la memoria inmaterial para que las nuevas generaciones comprendan las raíces que han forjado su cultura actual El director del encuentro Francisco Balado explicó que la obra destaca por su pluralidad al incluir nueve ponencias especializadas redactadas en castellano portugués y gallego que profundizan en materias tan diversas como la museística la comunicación cultural y el valor identitario de la máscara integrando además un bloque gráfico.