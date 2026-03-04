La Bañeza se mueve por la igualdad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, y la concejal de Igualdad, Carmen Macho, han presentado este miércoles en el salón de plenos del ayuntamiento los actos programados con motivo de las Jornadas de Igualdad, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo. Durante la presentación, el alcalde destacó la variedad de actividades previstas para este mes, entre las que se incluyen ciclos de cine, exposiciones, charlas y excursiones, con el objetivo de fomentar una sociedad justa e inclusiva. «Queremos que todas las personas se sientan cómodas, protegidas y con posibilidades de desarrollo, en un entorno democrático donde todos tengan cabida», señaló. Además, recordó la colaboración del Pacto de Estado y la participación de instituciones educativas, como el Instituto Ornia, en proyectos de cine que culminarán con la proyección de un cortometraje elaborado por los propios alumnos.

Por su parte, la concejal Carmen Macho subrayó la importancia de la igualdad como principio transversal y recordó la frase de Víctor Hugo «La primera igualdad es la equidad». Las jornadas cuentan con un ciclo de cine por la igualdad, con cuatro películas realizadas por mujeres, con temáticas centradas en la mujer. La primera proyección se realizará esta misma tarde en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita.

También se leerá un manifiesto el lunes 9 de marzo a las 12.00 horas en la Plaza Mayor, acompañado de la charla “Mujer y carga mental”, impartida por María de los Ángeles Fuertes San Martín. El 16 se inauguará la exposición Mirada que me sostiene, en la Fábrica Museo de Harinas La Única, con 15 retratos de mujeres realizados por la artista Beatriz Gómez Zazurca. Ese mismo día, charla Señorío de mujeres, a cargo de Hermenegildo López González, que ofrecerá una visión histórica de mujeres destacadas de la provincia en la Biblioteca Municipal.

El deporte será protagonista el 23 de marzo, con la participación de jóvenes deportistas y mujeres en cargos directivos. Los actos concluyen el 26 de marzo con una excursión, con plazas limitadas y destino por definir, orientada al ocio y al intercambio de experiencias. Macho también destacó la importancia de involucrar a los jóvenes en estas actividades, señalando que algunas proyecciones están dirigidas específicamente a estudiantes de secundaria para promover valores de igualdad entre las nuevas generaciones. Las jornadas, que se desarrollan a lo largo de todo el mes de marzo, buscan reforzar la concienciación sobre la igualdad de género y ofrecer espacios de reflexión, aprendizaje y participación.