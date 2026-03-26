La fecha en la que este municipio de León cambia las torrijas por los garbanzos

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Nos vamos a ir a La Bañeza, a 50 km de León, el Miércoles Santo. Este año el mismo día 1 de abril. El municipio leonés cambia los tradicionales dulces de Semana Santa (como torrijas y pestiños) por un potaje de garbanzos, arroz y bacalao.

El Santo Potajero es una tradición organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y declarada de Interés Turístico Provincial, que transforma las calles del municipio en un punto de encuentro solidario y gastronómico. Con miles de raciones gratis combina tradición y sabor en Castilla y León.

Origen histórico del Santo Potajero

Refundada en el año 1615, la Cofradía de las Angustias creó el Santo Potajero por mandato de la Santa Regla y Ordenanzas: dar en las tres pascuas del año comidas a los pobres presos de la cárcel. El juez y los oficiales iban para ver cuántos necesitaban esa comida. No se llamaba 'potaje', se llamaba 'caldo'. Era una olla de vaca o carnero y principios conforme al tiempo.

Con el paso de los años, solo se daba por Pascua de Resurrección y se pasó para el miércoles Santo. Lo que en un principio era una comida para los pobres presos de la cárcel poco a poco pasó a como hoy en día se conoce el "potaje": primero para los pobres, luego para los hermanos y por último para todos los Bañezanos.

El Potaje consiste en un guiso de cuchara compuesto por garbanzos, arroz, bacalao, pan, una naranja y una pasta.

Para elaborar las 4500 raciones aproximadas que se reparten ese dia se necesitan: 320 kg de garbanzos castellanos, 230 kg de bacalao, 100 kg de arroz, 1.300 porretas, 20 kg de ajos, 20 o 30 manojos de perejil, 20kg de sal gorda, 20 kg de pimentón, 160 litros aceite de oliva, 375 kg de naranjas, 50kg de pastas y 325 barras de pan.

Un mes antes, el cabildo recauda donativos por las calles de la ciudad y, con lo que se saca más donaciones de empresas bañezanas, se compra lo necesario para hacerlo.

El Lunes Santo se comienza a cortar el bacalao y a lavar las ollas; se pelan los ajos; el martes, los garbanzos a remojo y se mezcla el bacalao con los garbanzos. En la madrugada del Miércoles Santo, se enciende la leña y se separan los garbanzos del bacalao.

Sobre las seis de la mañana se echan los garbanzos a cocer. Se escalda el bacalao y se hace el sofrito: aceite, pimentón y ajo, y el sofrito del potaje: aceite, pimentón y las porretas, cortadas en trozos pequeños.

Todo esto lo llevan a cabo un grupo reducido de hermanos de la cofradía en el patio de la misma.

El día de la fiesta en La Bañeza

Mientras en la cofradía, que está al lado, a las 8:30, se celebra la misa del Santo Potajero. Cuando termina, a todos los asistentes se les da un número para que recojan su ración al finalizar la procesión. Algunos llevan sus propias tarteras, otros las compran allí.

A las 12:30 comienza la procesión del Santo Potajero. Lo portan todos los niños y niñas, tanto hermanos de la cofradía como el resto: sacan una talla de un Nazareno de 58 centímetros, articulada, del siglo XVII.

Finalizada la procesión, El Santo Potajero pasa al patio de la capilla con la autoridad eclesiástica para la bendición del potaje.

Y a continuación se le canta:

"Santo Potajero

lléname el puchero

llénamelo más

que está por la mitad".

Seguidamente comienza el reparto: primero los niños y hermanos de la Cofradía, agrupación musical. El resto se reparte por orden de número.

El orden de los alimentos es el siguiente: primero los garbanzos con el arroz, luego la tajada del bacalao, después la naranja, pan y, para terminar, una pasta. El reparto se alarga hasta las 4 de la tarde. Esta tradición, arraigada en la ciudad, recibe numerosos visitantes de toda España.

Hay que visitar La Bañeza en Semana Santa

Y no solo eso: no olvides visitar la Iglesia de Santa María de estilo gótico, el Centro de Interpretación de las Tierras Bañezanas y la Iglesia de San Salvador, entre otros atractivos.