El dulce antiguo que hacían las monjas en Semana Santa: «Una delicia»

Distintas versiones del manjar de monjas: desde la receta tradicional con miel y canela hasta opciones modernas con frutas y frutos secosCanal de Youtube de Cocina con Fini

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El universo gastronómico vive una recuperación constante de recetas con historia, y pocas resultan tan evocadoras como el manjar de monjas. Este dulce tradicional, profundamente ligado a los conventos y a celebraciones como la Semana Santa, reaparece hoy como una propuesta sencilla, económica y sorprendentemente actual.

Aunque pueda parecer una receta simple, el manjar de monjas exige atención, paciencia y un conocimiento básico del punto de cocción. Tal y como se muestra en el vídeo, la base se construye a partir de ingredientes mínimos: leche, azúcar y harina de arroz.

El proceso comienza mezclando cuidadosamente los ingredientes para evitar grumos. Este detalle es clave para lograr una textura suave y cremosa, muy similar a unas natillas o incluso a una bechamel ligera. La incorporación progresiva de la leche marca la diferencia entre un resultado refinado o uno irregular.

La cocción es, sin duda, el momento más delicado. El fuego debe mantenerse bajo y constante, removiendo sin pausa. Es en este punto donde la receta revela su esencia más tradicional: no admite distracciones. Cuando empieza a hervir y a espesar, el cambio es inmediato. Hay que retirarlo justo a tiempo.

El manjar de monjas en Semana Santa: tradición, sabor y memoria

El manjar de monjas forma parte de una cocina de aprovechamiento, donde los ingredientes eran limitados pero el ingenio abundante. Durante la Semana Santa, los conventos elaboraban dulces que respetaban la sencillez pero elevaban el sabor.

La canela, por ejemplo, aparece como uno de los elementos aromáticos fundamentales. Su presencia no solo aporta sabor, sino que construye esa identidad reconocible de los postres antiguos. Es el aroma que conecta pasado y presente.

Hoy, recuperar esta receta es volver a una forma de cocinar donde el tiempo y el cuidado eran ingredientes invisibles pero imprescindibles.

La versión tradicional apuesta por miel y canela, una combinación que mantiene intacto el espíritu original. Pero a partir de ahí, la creatividad entra en juego: frutas frescas como arándanos, ralladura de naranja o incluso sirope de chocolate transforman completamente la experiencia.

No se trata de reinventarlo por completo, sino de adaptarlo sin perder su identidad.