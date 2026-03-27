La Bañeza acoge un curso de la ULE sobre economía rural

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El Centro Cultural de las Tierras Bañezanas acogió en la tarde de este jueves el acto de clausura de la Microcredencial Universitaria en Talento y Potencial de la Economía Rural y el Emprendimiento Social, organizada por la Universidad de León y promovida por los ayuntamientos deLa Bañeza, Villarejo de Órbigo y Carrizo de la Ribera y por el Instituto de Estudios del Órbigo y la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

Esta iniciativa formativa ha puesto de relieve la existencia, en los territorios rurales, de conocimientos de gran valor adquiridos a través de la experiencia y configuradores de un importante patrimonio ancestral. Estos saberes, aplicables al desarrollo de iniciativas socioeconómicas, permanecen en muchos casos infrautilizados o empleados de forma fragmentaria, sin una visión integradora. En este contexto, se subraya la necesidad de impulsar enfoques y modelos de actuación capaces de articular respuestas conjuntas por parte de los distintos actores del medio rural, así como de promover iniciativas innovadoras que contribuyan a garantizar la igualdad de oportunidades y a mitigar los efectos del cambio demográfico, con especial atención al fomento del talento femenino.

El curso ha tenido como principales objetivos mejorar la capacitación de técnicos y personal municipal, agentes de desarrollo local y otros perfiles vinculados al medio rural, así como de representantes de administraciones, empresas y entidades de la economía social. Todo ello con el fin de impulsar esquemas de trabajo integrales que favorezcan el mantenimiento del patrimonio poblacional, eviten su regresión y faciliten la incorporación del talento rural a nuevas iniciativas de desarrollo socioeconómico, especialmente en el ámbito del emprendimiento social, contribuyendo además a mejorar la imagen de estos territorios.

La coordinación académica ha corrido a cargo de José Luis Vázquez Burguete y María Purificación García Miguélez, presentes en el acto de clausura.

La microcredencial ha sido promovida por el Ayuntamiento de La Bañeza, el Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo, el Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera, el Instituto de Estudios del Órbigo y la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

En esta edición, La Bañeza ha sido la sede del acto de clausura, en el que el Ayuntamiento reiteró su compromiso con el impulso de la formación universitaria como herramienta de desarrollo territorial. La iniciativa surgió a partir de diversas propuestas impulsadas por José Luis Vázquez Burguete y Elena Bailez.

El acto contó asimismo con la presencia de la concejal de Desarrollo Económico, Elena Bailez Lobato; la coordinadora de la UNED, Begoña Ferrero; el director del Centro Tecnológico INTECCA y de la UNED de Ponferrada, Jorge Vega; el alcalde de Villarejo de Órbigo, José Manuel Acebes; el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas; y el director de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León, Jorge Martínez Montero.