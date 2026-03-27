'Sex' y 'Torrente Presidente' cierran el marzo de cine bañezano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza pone el broche final a un destacado mes de actividad cinematográfica con la última proyección de la película de la Seminci «Sex», cerrando así una programación que ha permitido a la ciudad disfrutar de cine de lunes a domingo durante varias semanas consecutivas.

La Bañeza ha ofrecido en marzo proyecciones semanales con una amplia variedad de títulos y propuestas. No obstante, la programación cinematográfica se prolongará aún durante este fin de semana, con la proyección de «Torrente Presidente», con la que se despedirá definitivamente el mes.

Marzo ha estado marcado por una intensa actividad cultural que ha ido más allá del cine, incluyendo eventos como el Certamen de Teatro «In Vino Veritas», presentaciones de libros y diversas exposiciones. Un conjunto de iniciativas que han consolidado este periodo como un mes especialmente significativo para la vida cultural de la ciudad. También se ha ofrecido el Ciclo de Cine con el Ornia, el Ciclo de Cine por la Igualdad y el Ciclo de Cine de la Comunidad Seminci.