La Bañeza renueva el parque de la calle Las Violetas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha concluido los trabajos de acondicionamiento del parque de la calle Las Violetas, un nuevo espacio verde y lúdico que amplía la oferta de ocio de la ciudad. Esta actuación, desarrollada en varias fases, ha permitido dotar al entorno de una iluminación adecuada, la creación de zonas de juegos infantiles, áreas de calistenia orientadas a personas mayores, así como la instalación de un sistema de riego y la habilitación de amplias superficies ajardinadas. El parque cuenta con zonas de descanso equipadas con bancos, especialmente pensadas para personas mayores.

El Ayuntamiento señala en un comunicado que con esta intervención, continúa con su compromiso con la ampliación de zonas verdes, consolidándose como uno de los municipios de Castilla y León con mayor superficie verde por habitante. La obra, impulsada desde la Concejalía de Medio Ambiente que dirige Elena Baílez, se enmarca dentro de un programa global orientado a la mejora y expansión de espacios naturales, recreativos y de juego en la ciudad.

Por su parte, el alcalde, Javier Carrera de Blas, ha destacado la importancia de este tipo de actuaciones para el desarrollo urbano y la calidad de vida de los vecinos. En este sentido, ha recordado que en los últimos años se han llevado a cabo diversas intervenciones en distintos puntos del municipio, con la mejora y ampliación de áreas de juego y la creación de nuevas zonas verdes como el Jardín Romántico, el Jardín del Covid o el parque de la calle Santa Elena, a los que ahora se suma el parque de Las Violetas. Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento