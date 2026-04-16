Clausura del taller de carpintería en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha acogido el acto de entrega de diplomas del Taller de Empleo Perix IX, un programa formativo impulsado con una inversión de 334.222,56 euros por parte de la Junta de Castilla y León.

Durante el desarrollo de este taller, de especialidad en carpintería, un total de 12 alumnos han recibido formación teórico-práctica a lo largo de un año, participando activamente en diversos proyectos promovidos por el Consistorio. Entre las actuaciones realizadas destacan las intervenciones en el paseo del río, el acondicionamiento del salón de Tierras Bañezanas y trabajos en el futuro Museo de la Moto ubicado en la Casa del Capataz, contribuyendo así a la mejora de distintos espacios municipales y de la imagen urbana de la ciudad.

Este programa ha sido el que mayor financiación ha recibido en la provincia.