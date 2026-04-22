La Bañeza impulsa el envejecimiento activo

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El Ayuntamiento de La Bañeza ha puesto en marcha el Programa Salvia, una iniciativa dirigida a mayores de 65 años con el objetivo de mejorar su bienestar social, reforzar su autonomía y prevenir la soledad no deseada. El proyecto, desarrollado junto a la Fundación Santa María la Real y la Fundación «la Caixa», cuenta en esta edición con la participación de 15 personas —13 mujeres y 2 hombres— que asisten a sesiones presenciales en el Centro Cultural Tierras Bañezanas. Las actividades se celebran dos días a la semana durante los meses de abril a junio. Durante las sesiones, los participantes trabajan aspectos como la alfabetización digital, la salud, las habilidades sociales o el tiempo libre