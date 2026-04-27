La Bañeza continúa con su plan de asfaltado en las calles

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en su plan de mejora de infraestructuras urbanas con nuevas actuaciones de asfaltado en diferentes puntos de la ciudad. Recientemente, se han llevado a cabo trabajos en las calles San Pedro y San Froilán, mejorando de forma notable la seguridad y la calidad del firme en ambas vías.

Asimismo, en las inmediaciones de estas calles se ha ejecutado el asfaltado y acondicionamiento del puente que conecta la calle Santa Elena con la carretera de Alija. Se trata de una infraestructura de especial relevancia para la movilidad urbana, cuya adecuación ha sido considerada prioritaria por el consistorio debido a su importancia estratégica para la ciudad.

De forma complementaria, el Ayuntamiento tiene previsto acometer nuevas actuaciones, entre las que destaca la mejora de la iluminación en la zona de Santa Elena. Esta intervención dará continuidad a las actuaciones realizadas en la carretera de Alija (LE-114), reforzando así la visibilidad en este entorno.