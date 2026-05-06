La Bañeza instala el quinto contenedor para orgánicos

La concejala y el alcalde de La Bañeza, junto al representante de Acciona.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha presentado el proyecto del quinto contenedor, una iniciativa destinada a la recogida selectiva de materia orgánica que busca transformar el modelo de gestión de residuos hacia un sistema más sostenible, eficiente y participativo.

El acto, celebrado en la Plaza Mayor, ha contado con la participación del alcalde, Javier Carrera de Blas; la concejal de Medio Ambiente, Elena Bailez; y representantes de Acciona, empresa concesionaria del servicio de limpieza.

Durante la presentación, el alcalde ha destacado el carácter pionero del proyecto, fruto de varios años de trabajo conjunto, y ha subrayado que sitúa a La Bañeza entre las primeras localidades en implantar este sistema. Además, ha señalado que la iniciativa cuenta con una subvención cercana a los 165.000 euros, lo que permitirá mejorar el servicio sin un impacto significativo en las arcas municipales.

El nuevo modelo se enmarca en las políticas europeas de gestión de residuos, orientadas a fomentar la separación en origen y mejorar las tasas de reciclaje. En este sentido, la concejal Elena Bailez ha incidido en que el objetivo no es solo incorporar un nuevo contenedor, sino promover un cambio de hábitos en la ciudadanía y consolidar una cultura de reciclaje.

El proyecto contempla un sistema mixto adaptado a las características del municipio, que combina el compostaje doméstico, comunitario y la recogida selectiva en sectores específicos como la hostelería. Entre las medidas previstas destaca la distribución de composteros en viviendas con espacios exteriores, la creación de puntos de compostaje comunitario y la implantación de recogida puerta a puerta para establecimientos del canal Horeca.

Un uso adecuado

Asimismo, se instalarán contenedores específicos con sistemas de control para garantizar un uso adecuado y evitar la presencia de residuos impropios. El material recogido será tratado en una planta de compostaje cercana para su transformación en abono, dentro de un modelo basado en la economía circular.