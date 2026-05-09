Distinción para el IES Ornia por su labor investigadora

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nerea Pérez Monje, de Valcabado del Páramo y alumna del IES Ornia, ha obtenido una mención especial dentro del Premio de Investigación e Innovación de ESO, Bachillerato y FP de Castilla y León, por su proyecto de investigación titulado ‘¿Estoy pisando historia?. Estudio comparativo de la bibliografía, la documentación histórico-administrativa y el relato popular sobre el monasterio de Valcabado del Páramo’ por su calidad en el método de investigación.

El proyecto, que ha estado coordinado por el docente Andrés Peláez Broncano, analizó los datos sobre el ya desaparecido monasterio de Valcabado para demostrar la hipótesis de que todavía hay restos soterrados de esta construcción y sus pasadizos.