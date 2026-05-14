La Bañeza invierte 800.000 € en modernizar su alumbrado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza llevará a cabo, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), una inversión cercana a los 800.000 euros destinada a la transformación integral del alumbrado público de la ciudad. Esta actuación supone la culminación de un proceso de modernización progresiva desarrollado en los últimos años, orientado a mejorar la eficiencia energética, reducir costes y avanzar hacia una ciudad más sostenible.

El proyecto, denominado «Renovación de alumbrado municipal exterior en La Bañeza», contempla la sustitución de las actuales luminarias por nuevas unidades LED de alta eficiencia energética. Esta mejora permitirá optimizar de forma significativa el consumo eléctrico del sistema de iluminación pública, reducir los gastos de mantenimiento y funcionamiento, y disminuir las emisiones de CO2, contribuyendo así a los objetivos de sostenibilidad medioambiental del municipio.

Las obras están siendo coordinadas desde la Concejalía de Obras, dirigida por Pedro Miguel Montiel, dentro de una planificación técnica que ha requerido un importante trabajo de gestión y tramitación administrativa. Desde el Ayuntamiento se destaca el esfuerzo realizado para conseguir la financiación necesaria y sacar adelante un proyecto considerado prioritario para la ciudad.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de esta actuación, subrayando que se trata del resultado del trabajo desarrollado por distintos equipos técnicos municipales durante los últimos años. Según ha señalado, esta inversión permitirá avanzar de forma decisiva en la modernización de los servicios públicos y en la reducción del gasto energético municipal.

Tras meses de planificación, las obras comenzarán en breve, marcando un nuevo paso en la renovación de las infraestructuras urbanas de La Bañeza. Con esta intervención, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por la eficiencia energética, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas, impulsando un modelo de ciudad más moderna, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.