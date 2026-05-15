Alertan del estado del acuífero tras el incendio de una planta de plásticos en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una plataforma vecinal de La Bañeza ha reclamado medidas urgentes para evitar la contaminación del acuífero de La Raña tras el incendio registrado en una planta de residuos plásticos de la localidad, que permaneció activo durante más de un mes.

Los vecinos advierten de que los residuos calcinados y los plásticos fundidos podrían afectar al subsuelo y alcanzar esta reserva hídrica, de la que dependen el abastecimiento de agua potable y el regadío agrícola de la comarca. La plataforma critica la “vigilancia pasiva” de las administraciones y exige la retirada inmediata de los restos contaminantes mediante empresas especializadas.

El fuego se originó el pasado 18 de marzo en la nave industrial Bañezana de Plásticos y no se dio por extinguido hasta finales de abril debido a la complejidad de los materiales implicados y al riesgo tóxico derivado de la combustión.