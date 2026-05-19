La música centra un curso de la Uned en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa presentando las actividades que formarán parte de los Cursos de Verano universitarios que se celebrarán en la ciudad durante los próximos meses. En esta ocasión, se ha dado a conocer un nuevo curso organizado al amparo de la UNED, recordando que la sede de La Bañeza está asociada al Centro de Ponferrada de la UNED, perteneciente al Campus del Noroeste.

El Ayuntamiento señala en un comunicado que en esta ocasión, los Cursos de Verano incorporan una nueva propuesta formativa bajo el título «Música y emociones: donde las notas encuentran las palabras», que se desarrollará del 1 al 3 de julio.

Este curso explorará el vínculo entre el lenguaje sonoro y la experiencia humana. A lo largo de las diferentes sesiones se analizará cómo la música actúa como catalizador de estados emocionales y cómo esas sensaciones pueden traducirse en palabras y expresiones. La formación se completará con cuatro horas de consulta de materiales y participación activa del alumnado en el foro virtual del curso. Este nuevo curso universitario se suma a los ya programados en colaboración con la Universidad de León. «Diálogo Rural-Urbano: Tradición y modernidad como motores de desarrollo», «XIX Encuentros con la Música–La música académica contemporánea» y «Antonio Colinas y el espacio: Otras miradas».

Desde el Ayuntamiento se ha avanzado que esta línea de colaboración continuará en los próximos meses con nuevas iniciativas y cursos de microcréditos universitarios que se desarrollarán durante el otoño de 2026.