La Bañeza celebrará del 26 al 28 de junio su Feria del Libro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza volverá a convertirse en punto de encuentro para lectores, escritores y editoriales con la celebración de la XXII Feria del Libro, que tendrá lugar del 26 al 28 de junio en distintos espacios de la ciudad, entre ellos la Plaza del Centenario, el Centro Cultural Tierras Bañezanas, la Casa de la Poesía y la Biblioteca Municipal.

La programación fue presentada por el alcalde, Javier Carrera de Blas, y la concejal de Cultura, Silvia Cubria, quienes destacaron la importancia de una cita que busca fomentar la lectura, apoyar al sector editorial y acercar la cultura a todos los públicos.

La feria arrancará el viernes 26 con la presentación de la obra Antología Charín. «Charín, corazón de cariño», organizada en colaboración con la Fundación Conrado Blanco. El sábado abrirán las casetas en la Plaza del Centenario, donde se desarrollarán presentaciones de libros, conciertos, encuentros con autores y actividades infantiles. El domingo continuará la programación con talleres para niños, recitales poéticos, actuaciones musicales y nuevas presentaciones, así como la actuación grupo poético vallisoletano «Perversos».