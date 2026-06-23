La Bañeza une a 16 restaurantes en torno a las ancas de rana
La nueva edición de las jornadas gastronómicas se desarrollarán durante todo el mes de julio. El periodista José Ribagorda alabó la calidad de la cocina tradicional bañezana en la presentación del evento, que ofrecerá un homenaje a Anselma, cocinera y propietaria del desaparecido Hostal Oriental
La Harinera de La Bañeza acogió en la mañana de este lunes la presentación oficial de las III Jornadas Gastronómicas de las Ancas de Rana, una iniciativa que se desarrollará del 1 al 31 de julio y en la que participarán 16 establecimientos hosteleros de la ciudad, comarca y León. En el acto intervinieron el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas; el concejal del área, José Carlos Prieto Marqués; el periodista José Ribagorda; y Luis Miguel Seco, propietario del Restaurante La Hacienda e hijo de la señora Anselma, figura homenajeada en esta edición.
Durante su intervención, el alcalde destacó la consolidación de unas jornadas que, a su juicio, «eran una deuda pendiente con uno de los platos más representativos de la gastronomía bañezana». Subrayó que las ancas de rana constituyen un importante elemento de identidad local y un atractivo para quienes visitan la ciudad, al tiempo que agradeció la implicación de los restaurantes participantes por mantener viva una tradición culinaria que durante décadas contribuyó a situar a La Bañeza en el mapa gastronómico nacional. Asimismo, puso en valor la figura de José Ribagorda como «un gran embajador de esta tierra» y recordó que este plato representa también un espacio de encuentro y convivencia alrededor de la mesa.
Por su parte, el periodista José Ribagorda explicó que su descubrimiento de la gastronomía bañezana comenzó con las alubias y culminó con las ancas de rana, un plato que probó hace dos años y que le impresionó profundamente. Tras documentarse sobre su historia, aseguró que La Bañeza es «el epicentro» de esta especialidad y defendió la importancia de preservar la cocina tradicional como parte de la memoria colectiva y de la identidad de los territorios. En este sentido, destacó el compromiso del Ayuntamiento y del conjunto de la localidad con la promoción gastronómica, al considerar que esta genera riqueza, empleo y oportunidades para los productores locales. Ribagorda anunció además su intención de promocionar las jornadas a través de sus redes sociales y de realizar una cobertura con Mediaset durante el mes de julio para contribuir a su difusión nacional.
El periodista también incidió en que las ancas de rana constituyen un producto singular, saludable y alineado con las actuales tendencias gastronómicas, defendiendo que, frente a la homogeneización de la oferta culinaria, el futuro pasa por preservar la autenticidad y las recetas tradicionales que distinguen a cada territorio. Por su parte, José Carlos Prieto recordó que esta cita busca poner en valor una tradición con profundas raíces en La Bañeza.