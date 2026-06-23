La Bañeza une a 16 restaurantes en torno a las ancas de rana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Harinera de La Bañeza acogió en la mañana de este lunes la presentación oficial de las III Jornadas Gastronómicas de las Ancas de Rana, una iniciativa que se desarrollará del 1 al 31 de julio y en la que participarán 16 establecimientos hosteleros de la ciudad, comarca y León. En el acto intervinieron el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas; el concejal del área, José Carlos Prieto Marqués; el periodista José Ribagorda; y Luis Miguel Seco, propietario del Restaurante La Hacienda e hijo de la señora Anselma, figura homenajeada en esta edición.

Durante su intervención, el alcalde destacó la consolidación de unas jornadas que, a su juicio, «eran una deuda pendiente con uno de los platos más representativos de la gastronomía bañezana». Subrayó que las ancas de rana constituyen un importante elemento de identidad local y un atractivo para quienes visitan la ciudad, al tiempo que agradeció la implicación de los restaurantes participantes por mantener viva una tradición culinaria que durante décadas contribuyó a situar a La Bañeza en el mapa gastronómico nacional. Asimismo, puso en valor la figura de José Ribagorda como «un gran embajador de esta tierra» y recordó que este plato representa también un espacio de encuentro y convivencia alrededor de la mesa.

Por su parte, el periodista José Ribagorda explicó que su descubrimiento de la gastronomía bañezana comenzó con las alubias y culminó con las ancas de rana, un plato que probó hace dos años y que le impresionó profundamente. Tras documentarse sobre su historia, aseguró que La Bañeza es «el epicentro» de esta especialidad y defendió la importancia de preservar la cocina tradicional como parte de la memoria colectiva y de la identidad de los territorios. En este sentido, destacó el compromiso del Ayuntamiento y del conjunto de la localidad con la promoción gastronómica, al considerar que esta genera riqueza, empleo y oportunidades para los productores locales. Ribagorda anunció además su intención de promocionar las jornadas a través de sus redes sociales y de realizar una cobertura con Mediaset durante el mes de julio para contribuir a su difusión nacional.

El periodista también incidió en que las ancas de rana constituyen un producto singular, saludable y alineado con las actuales tendencias gastronómicas, defendiendo que, frente a la homogeneización de la oferta culinaria, el futuro pasa por preservar la autenticidad y las recetas tradicionales que distinguen a cada territorio. Por su parte, José Carlos Prieto recordó que esta cita busca poner en valor una tradición con profundas raíces en La Bañeza.