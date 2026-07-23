Fangoria actuará en La Bañeza el 25 de agosto con entrada libre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza acogerá el martes 25 de agosto un concierto de Fangoria, una cita organizada por Europa FM y patrocinada por el Ayuntamiento. El concierto, que se celebrará a las 22.00 horas en la avenida Vía de la Plata con entrada gratuita, fue presentado este jueves por el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera; el director de Atresmedia Castilla y León, Luis Cañón; y la representante del Departamento de Publicidad de Onda Cero León, Saray Castro.

Durante su intervención, el alcalde destacó que esta actuación se enmarca en la programación estival impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de mantener un calendario continuo de actividades culturales, sociales y deportivas que contribuyan a dinamizar la ciudad y a generar actividad económica. Carrera subrayó que La Bañeza afronta el mes de agosto como uno de los momentos de mayor actividad del año, con eventos de referencia, como el Gran Premio de Velocidad. En este contexto, agradeció la colaboración que el Ayuntamiento mantiene desde hace años con Europa FM, Atresmedia y Onda Cero y dedstacó que la actuación de Fangoria supone un nuevo hito . «Es un auténtico placer traer a una leyenda de la música española como Alaska y a un grupo que ha sabido mantenerse vigente y conectar con distintas generaciones», señaló. Por su parte, el director de Atresmedia Castilla y León, Luis Cañón, afirmó que La Bañeza se ha convertido en un enclave musical de referencia dentro de la red de Europa FM, hasta el punto de que los propios artistas muestran interés por actuar en la ciudad. Cañón recordó que, gracias a la colaboración con el Ayuntamiento, han pasado por La Bañeza algunos de los principales nombres del panorama nacional y aseguró que Fangoria era una de las actuaciones que perseguían desde hace años. Será la única actuación que Fangoria ofrecerá este año dentro de la programación de Europa FM.