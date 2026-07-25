Jornada en La Bañeza en favor del envejecimiento activo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Residencia Nuestra Señora de Castrotierra, en La Bañeza, acogió el pasado 22 de julio una jornada participativa de los Talleres Salvia, una iniciativa dirigida a promover el bienestar, la convivencia y la participación activa de las personas mayores.

La actividad contó con la presencia de la directora del centro, Marian Rodríguez; la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Bañeza, Yolanda García; y la técnica del proyecto, Soledad Rodríguez, quienes destacaron la importancia de crear espacios de encuentro que favorezcan el envejecimiento activo y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

Los Talleres Salvia están impulsados por la Fundación Santa María la Real, con la colaboración de la Fundación «la Caixa» y el Ayuntamiento de La Bañeza, con el objetivo de prevenir la soledad no deseada.