Jornada en La Bañeza en favor del envejecimiento activo
La Residencia Nuestra Señora de Castrotierra, en La Bañeza, acogió el pasado 22 de julio una jornada participativa de los Talleres Salvia, una iniciativa dirigida a promover el bienestar, la convivencia y la participación activa de las personas mayores.
La actividad contó con la presencia de la directora del centro, Marian Rodríguez; la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Bañeza, Yolanda García; y la técnica del proyecto, Soledad Rodríguez, quienes destacaron la importancia de crear espacios de encuentro que favorezcan el envejecimiento activo y el fortalecimiento de los vínculos sociales.
Los Talleres Salvia están impulsados por la Fundación Santa María la Real, con la colaboración de la Fundación «la Caixa» y el Ayuntamiento de La Bañeza, con el objetivo de prevenir la soledad no deseada.