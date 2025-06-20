Nace la asociación que gestionará el futuro su futuro turístico internacional de la Zona Alfa León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presidido este viernes el acto de firma del acta fundacional de la asociación para la gestión y promoción de Zona Alfa León con el reto de ampliar la difusión nacional e internacional de este recurso turístico.

La entidad que acaba de constituirse agrupa a particulares, agentes y entidades públicas y privadas implicadas en la colaboración y participación en el desarrollo e impulso del turismo activo que representa Zona Alfa León, redundando en la dinamización y desarrollo de la Montaña Central de León, gracias, entre otras iniciativas, al turismo de naturaleza y al ciclismo de montaña.

Según señala la Consejería de Medio Ambiente en un comunicado, en el acto han participado junto al consejero el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y secretario del Patronato de la Fundación Patrimonio Natural, José Manuel Jiménez; el alcalde de La Pola de Gordón y presidente de la Fundación Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, Antonio García; el presidente de la Junta Vecinal de La Pola de Gordón, Eugenio Lozano; el presidente de la Junta Vecinal de Alcedo, Iván Tuñón; y la presidenta de la Asociación de Empresarios Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, Rosa María Gutiérrez.

Los estatutos por los que se regirá esta asociación contemplan desde la creación y conservación de los senderos de Zona Alfa hasta la difusión de una estrategia de promoción y comercialización encaminada a promover la profesionalización y cualificación de todos los actores involucrado. Ello incluye la coordinación de las acciones que se van a desarrollar, el trabajo en red y la creación de ofertas turísticas concretas, tanto para clientes finales como para turoperadores especializados en este creciente turismo de bicicleta.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en León, se han llevado a cabo multitud de acciones de promoción que han conseguido acercar a más de 50.000 'bikers' hasta la provincia.

Sobre la estrategia de marca

La estrategia de marca pretende promocionar las instalaciones, elevar su audiencia y la captación de nuevos usuarios con el objetivo final de crear un Centro MTB económicamente sostenible a corto plazo.

Proyectar Zona Alfa León como destino de turismo deportivo a nivel nacional e internacional, contribuir a la dinamización turística de la montaña de León y aledaños, y posicionarla como centro de referencia a nivel nacional y uno de los más destacados a nivel europeo, son los objetivos marcados durante este proceso de tres años.

En el plan se establecen una serie de actuaciones encaminadas a seguir con la difusión del destino y en el que las redes sociales juegan un papel muy importante. Así se está creando un fondo fotográfico y productos audiovisuales para su utilización en la difusión. En total serán más de 184 ‘píldoras’ en diferentes formatos de vídeo de un minuto de duración y más específicas para Facebook, X, YouTube e Instagram, y 12 infografías audiovisuales. También se realizarán más de 2.200 fotografías de alta calidad que reflejen el potencial de Zona Alfa León para los aficionados a la MTB.

Uno de los elementos claves para la captación de nuevos 'bikers' será la organización de una prueba competitiva internacional que deberá cumplir con las exigencias de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con el objetivo de incluirla en las UCI Mountain Bike World Series. Esta prueba se promocionará en las diferentes ferias y eventos en los que se participe.

Acciones de promoción de Zona Alfa León desde su creación

Desde la puesta en marcha de Zona Alfa León, se ha trabajado en dos líneas de promoción, tanto nacional como internacional. Destaca la presencia en diferentes tiendas españolas de Decathlon (Madrid, Valladolid, León y Asturias) con una realidad virtual inmersiva en 360º que simula de una manera muy real los recorridos de Zona Alfa León.

Con este mismo recurso comunicativo se ha participado en las ferias más importantes de España –como FITUR (Madrid), B-Travel (Barcelona), Expovaciones (Bilbao) e INTUR (Valladolid), con una gran aceptación y reconocimiento por parte de los aficionados y empresas turísticas– y de Europa –en la World Travel Market (Londres) e ITB (Berlín)–. El pasado 14 de febrero se presentó en la feria más importante del sector de la bicicleta de Centroeuropa, la Fiets Wandelbeurs (Utrech), y ante más de un centenar de profesionales, y en el mes de marzo a las empresas más importantes de Noruega del sector del turismo de MTB.

De cara al año 2026, se han cerrado diferentes acciones de promoción. Así se contempla la participación en Festibike (Madrid) y Ciclosfera (Valencia) como especializadas en bicicleta. A nivel internacional, se presentará Zona Alfa en la feria de Bolonia, en el centro multimedia de TourSpain, en Roma, y en la Copenhague Bike Shows.

El Centro MTB Zona Alfa León es un proyecto pionero en España, en el que se combinan la recuperación y adecuación de senderos tradicionales con nuevas rutas para uso preferente de ciclistas, en funcionamiento desde 2023. Con una inversión superior a dos millones de euros, esta iniciativa permite disfrutar de un total de 19 recorridos MTB con una longitud aproximada de 120 kilómetros con un desnivel acumulado aproximado a los 10.000 metros, lo que proporciona diferentes niveles de dificultad en función de las características técnicas de cada sendero y especialmente del nivel de los usuarios a los que va dirigido.

Cuenta con instalaciones destinadas a proporcionar grandes jornadas a todo tipo de ciclistas de montaña, desde ciclistas recreativos o aquellos que gustan de pedalear en familia, hasta ciclistas más deportivos o amantes del mountain bike más extremo. Tienen cabida, por tanto, desde las disciplinas más tradicionales como el XC (cross country) a las nuevas disciplinas más pujantes como el All Mountain o el Enduro, tanto en su versión normal como eléctrica

Estas instalaciones son una muestra del compromiso de la Junta de Castilla y León con el medio natural y el mundo rural. Es un proyecto que contribuye al mantenimiento de la población y al desarrollo socioeconómico de los municipios afectados.

Castilla y León destaca por la inmensa riqueza natural de su territorio lo que constituye una oportunidad para desarrollar un modelo turístico sostenible y generar nuevos empleos y nuevas fuentes de recursos económicos para la población que permanece en el medio rural.

En la actualidad se están desarrollando nuevos tipos de turismo alternativos al turismo tradicional, que se realizan de forma sostenible, y donde el turista tiene en cuenta aspectos como el descanso, el conocimiento de la cultura local y la conservación de los recursos naturales.

Desde la Junta de Castilla y León se están promoviendo iniciativas para potenciar el turismo de naturaleza generando importantes ofertas de equipamientos y actividades para invitar al ocio y tiempo libre en los Espacios Naturales creando infraestructuras de uso público para su disfrute, como la red de senderos y miradores y puntos de observación de fauna; mantenimiento de la Red de Casas de Parque que da servicio a los visitantes orientándoles en las actividades que pueden desarrollar, y el desarrollo del Programa de Infraestructuras Turísticas en Áreas Naturales, con el que se pretende impulsar el turismo rural y de naturaleza en la Comunidad y contribuir al aumento de visitantes y pernoctaciones y, con ello, al cumplimiento de los objetivos transversales de la política autonómica de incrementar la actividad económica, el empleo y la fijación de población en el medio rural.

