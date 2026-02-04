La Pola de Gordón rehabilita el castillete Ibarra y la Fábrica de la Luz

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón aprobó, en el pleno extraordinario celebrado el pasado 2 de febrero, la licitación de los proyectos de rehabilitación del Castillete del Pozo Ibarra, en Ciñera, y de la Fábrica de la Luz, en Santa Lucía de Gordón. Estas actuaciones se integran en el plan municipal de recuperación del patrimonio industrial y minero de la comarca.

Ambas intervenciones se ejecutan bajo el régimen de concurrencia competitiva y cuentan con financiación del Programa del Fondo de Transición Justa 2021-2027. El presupuesto está cubierto en un 70% por dichos fondos y en un 30% por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, lo que supone la financiación total del coste para las arcas municipales.

El proyecto denominado «Rehabilitación del Castillete del Pozo Ibarra, dentro del proyecto Eco ruta minera de La Pola de Gordón» cuenta con una subvención de 487.060,00 euros. Esta obra se centrará en la estructura metálica de 31,5 metros de altura y 60 toneladas de peso que forma parte del Bien de Interés Cultural del Grupo Ciñera.

El complejo, diseñado por el ingeniero Mario Zapatero y construido por Construcciones Juliana, cesó su actividad en 1996 tras el sellado del pozo. Fuentes municipales señalan que «esta actuación permitirá recuperar uno de los símbolos representativos del pasado minero de Ciñera», devolviendo la integridad a una infraestructura que alcanzó los 250 metros de profundidad durante su etapa operativa.

Proyecto Turismundo

Por su parte, la rehabilitación de la Fábrica de la Luz en Santa Lucía de Gordón dispone de una partida de 888.016,37 euros. El objetivo del proyecto «Turismundo» es la transformación de la antigua central termoeléctrica, inaugurada en 1923, en un centro para el turismo y la interpretación del patrimonio.

El inmueble, compuesto por dos naves que albergaron calderas Babcock & Wilcox y turbinas Brown-Boveri, dejó de generar electricidad en 1968 tras la puesta en marcha de la Central Térmica de La Robla. Con esta inversión, el Ayuntamiento busca convertir el edificio en un «espacio vinculado a la dinamización cultural y económica» de la localidad.

Estas dos licitaciones se suman a otras intervenciones en curso dentro del municipio, como la restauración de la estación de tren de La Pola de Gordón, la rehabilitación del Cine Emilia, el complejo deportivo Santa Bárbara y la «Cueva de entrenamiento» de la Brigada de Salvamento.

Desde el consistorio se indica que estas labores se ajustan l Plan Nacional de Patrimonio Industrial, subrayando que «esta labor de restauración refleja la voluntad de preservar el legado industrial y minero en coherencia con el sentir de los vecinos».