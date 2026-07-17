La juventud del Alto Bernesga se compromete con el futuro y el presente de su territorio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga ha dado el primer paso para constituir su propia Red de Jóvenes, un espacio concebido para impulsar la participación de la población de entre 18 y 35 años en la vida del territorio y favorecer su implicación en cuestiones como el empleo, el emprendimiento, la cultura, el patrimonio y la conservación del entorno.

La primera reunión de la iniciativa se celebró el pasado jueves 16 de julio en el Centro del Clima de La Vid de Gordón y concluyó con varios avances concretos: la adhesión de los primeros integrantes, la elección del logotipo de la futura Red y el acuerdo de convocar un nuevo encuentro durante el verano.

Durante la primera parte de la reunión se explicó qué es una reserva de la biosfera, cuáles son sus funciones y de qué manera puede contribuir tanto a la conservación del patrimonio natural y cultural como al desarrollo sostenible de las comunidades locales. También se contextualizó esta iniciativa en favor de la juventud dentro del impulso internacional promovido por la Unesco a través del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), el Plan Estratégico de Hangzhou y el III Foro Mundial de Jóvenes celebrado en Italia, en el que el Alto Bernesga contó con un representante.

A partir de esta introducción, los participantes analizaron algunos de los principales retos que afronta la juventud del Alto Bernesga, entre ellos la falta de oportunidades laborales, las dificultades para emprender, el despoblamiento, la necesidad de fortalecer el arraigo y la escasez de espacios estables de participación.

La reunión incluyó una mesa redonda sobre colaboración y asociacionismo juvenil en la que intervinieron Bárbara Álvarez Rodríguez, gestora de la Reserva de la Biosfera de Laciana; Mónica F. Valledor, gestora de la Reserva de la Biosfera de Babia, y Carmen García Gutiérrez, integrante joven de la Asociación Pico Huevo de Canseco y técnica de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. Las tres participantes compartieron experiencias relacionadas con la dinamización territorial, la participación ciudadana y el trabajo desarrollado desde asociaciones y reservas de la biosfera.

Durante el diálogo se destacó la necesidad de crear una estructura abierta y flexible, capaz de integrar a jóvenes con perfiles, intereses y grados de disponibilidad diferentes. También se puso de relieve la utilidad del trabajo en red para intercambiar información, impulsar proyectos conjuntos y establecer vínculos con iniciativas similares de otros territorios. La presencia de representantes y jóvenes de las reservas de Laciana y Babia abrió, además, la posibilidad de futuras colaboraciones entre jóvenes de distintos espacios de la montaña leonesa.

Tras la mesa redonda, los asistentes participaron en una dinámica de grupo destinada a recoger ideas sobre el futuro del territorio y a definir qué esperan de la nueva Red. Entre las propuestas planteadas figuraron la creación de un espacio estable de encuentro, la difusión de oportunidades laborales y formativas, el apoyo a iniciativas de emprendimiento, la organización de actividades culturales y ambientales, y una mayor interlocución entre la juventud y las instituciones y asociaciones del Alto Bernesga. El objetivo es que la Red no sea únicamente un canal de comunicación, sino también una herramienta desde la que promover actividades, plantear proyectos y trasladar las necesidades de la población joven a los distintos agentes del territorio.

La reunión permitió formalizar las primeras adhesiones y crear un grupo inicial de jóvenes interesados en continuar con el proceso. La incorporación de nuevos miembros permanecerá abierta a residentes, estudiantes, trabajadores, emprendedores y personas originarias del Alto Bernesga que mantengan una relación con la zona.

Los participantes acordaron celebrar una segunda reunión en las próximas semanas para aprovechar la mayor presencia de jóvenes en el territorio durante el periodo estival. El próximo encuentro servirá para avanzar en la definición de los objetivos, las líneas de trabajo y el funcionamiento de la Red, así como para valorar la creación de un grupo motor que coordine sus primeros pasos.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga pretende incorporar de forma estable la mirada de la juventud a la gestión y al futuro del territorio, reforzar el relevo generacional y facilitar que las personas jóvenes desempeñen un papel activo en la construcción de nuevas oportunidades para el medio rural.