La Acisa de las Arrimadas llevará al juzgado la elección del GAL de Riaño

Publicado por JOSÉ Mª CAMPOS Cistierna

La Junta Vecinal de La Acisa de las Arrimadas ha presentado un escrito de impugnación del proceso electoral para constituir la nueva junta directiva del Grupo de Acción Local Montaña de Riaño. El alcalde pedáneo, Roberto López, considera que «esta es una convocatoria atropellada e interesada como se pone de manifiesto en el calendario tan apretado». Señala López que en todas las elecciones se nombra una mesa para cualquier conflicto y esta mesa no existe. «Lo que tienen que hacer es suspender las elecciones y subsanar los errores y hacer una nueva convocatoria. En caso contrario se haga o no la elección se llevará al juzgado para que se suspenda el resultado de la nueva junta directiva», asevera el pedáneo.

Recuerda que los incumplimientos son muchos y se inician desde la propia convocatoria que «se hace una manera acelerada con plazos de un día para otro que una cosa premeditada para impedir que pueda haber una candidatura alternativa». A esto hay que unir que mucho socios solicitaron el censo y no se los dieron argumentando la protección de datos. «Y resulta que al final me dan el censo pero el viernes a las cuatro de la tarde. Las cosas no pueden ser así. Es por ello que no hay otra alternativa razonable que exigir la paralización de las elecciones o la vía judicial», añade

Para López, hay una ley de asociaciones que indica una serie de cumplimientos mínimos que no se han dado. Otro de los aspectos que no entiende es que la última asamblea se aprueban los socios nuevos y «cuarenta y ocho horas más tarde hay una candidata que se asocia en ese momento. Luego cualquiera que esté dispuesto a gastarse 3.000 euros puede ser el presidente del GAL de Riaño durante cinco años. No hay nada que se haya hecho con sentido común. Hay un descaro importante y se desconoce quienes son los responsables». El pedáneo de La Acisa matiza que de lo que se trata es de solicitar un nuevo proceso que dé una mínima posibilidad de igualdad y condiciones para todos los que quieran presentarse.

Además pide una mínima transparencia en el GAL de Riaño ya que «nunca se informa de nada y a esta pregunta me dicen que se enteran los que vienen a enterarse. Vaya respuesta»