Varios pueblos de Riaño, sin móvil e internet

Los vecinos de los pueblos de Besande, Siero y Valverde de la Sierra han estado sin cobertura de móvil y sin internet desde el pasado sábado lo que ha creando un gran malestar, dado que algunos tienen que teletrabajar y otros gestionan casas rurales que no pueden estar sin cobertura. Además lamentan que cuando estableces contacto con la empresa Movistar no dan soluciones. El presidente de la Junta Vecinal de Besande, Jonatan Martínez, ha señalado que hay gente que tienen que trasladarse hasta Boca de Huergano o Velilla del Río Carrión para tener cobertura y poder trabajar online. «Nos quedamos sin cobertura el sábado y volvió el martes solo tres horas. Estamos en plenas vacaciones de Semana Santa y no podemos estar en esta situación sin cobertura», según Martínez. El alcalde de Boca de Huergano, Oscar Fernández, manifestó que ante esta problemática que se repite muy habitualmente. «Cada vez que llamamos por las reclamaciones de los vecinos no nos atienden dado que ya no somos clientes. La compañía sigue sin entender que el Ayuntamiento se debe a los vecinos». Además precisó Fernández que los problemas se han incrementado desde que han quitado el cobre. Por su parte la compañía Movistar ha manifestado que ya se restableció el servicio este miércoles pero que el principal problema estriba en la falta de mantenimiento del edificio donde están las instalaciones de telecomunicaciones. «Los tres pueblos cuelgan de Besande y el edificio cuenta con un tejado en mal estado ya que entra agua y ha sido lo que ha provocado esta incidencia. Ya hemos cursado la petición para que se arregle el tejado», según ha confirmado la compañía telefónica.