Caín homenajea la labor del Greim en la montaña

Publicado por José María Campos Caín Creado: Actualizado:

El subdelegado de Gobierno de León, Héctor Alaiz, y la capitana de la Guardia Civil Lourdes Ramírez, asistieron al homenaje que se realizó al grupo de montañas de la Guardia Civil Greim por parte de la Junta Vecinal de Caín, por los servicios que presta a sus vecinos y visitantes siempre que son requeridos, al que se sumaron los más de 400 participantes en el desafío Cainejo. Marino Pérez, presidente del club desafío el Cainejo y alcalde pedáneo de la Junta Vecinal de Cain, manifestó estar «muy orgulloso de hacer entrega al Greim de un merecido homenaje por su labor de rescate a cualquier hora del día en cualquier lugar por muy complicado que sea, arriesgando sus vidas», según Pérez, quien recuerda que el recibimiento al Greim fue muy emotivo por parte del numeroso público asistente.

Décimo aniversario

El último fin de semana del paado mes de mayo se celebró en Caín, en pleno corazón del Parque Nacional de Los Picos de Europa, el décimo aniversario de la carrera de trail running más alpina y técnica de España, y según muchos también entre las más duras de Europa, debido a sus espectaculares desniveles y al terreno tan característico que define este parque nacional.