Los alcaldes reclaman el arreglo de los puentes de la N-625 en aras de la seguridad

Actualizado:

Los alcaldes de la montaña de Riaño por cuyos pueblos discurre la carretera N-625 exigen al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana (Mitma) que finalice el arreglo de los dos puentes que están pendientes de acometerse en el trazado. El ministerio ha iniciado los trabajos para reparar el Puente de la Casilla de Retuerto ubicado en la carretera N-625 en el término municipal de Burón pero, aunque las obras comenzaron en octubre de 2024, se han visto paralizadas hace tres meses sin que los alcaldes conozcan la causa de la paralización de las obras. El procurador en las Cortes de Castilla y León y alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, lamenta esta situación e insta al ministerio a que finalice la obra este verano ya que «no vamos a estar con semáforos en una carretera nacional».

Otro de los puentes problemáticos y sobre el que aún el ministerio no ha actuado es el que se encuentra en el cruce de Cuénabres y la N-625, conocido como puente de piedra. Tras la salida del puente, la nacional hace una curva de casi 90 grados que está causando muchos incidentes y problemas tanto para vehículos como motos. «La curva es cmuy pronunciada y cuando se cruzan dos coches siempre hay que parar y estamos hablando de la carretera nacional. Al menos que se acondicione y se quite parte de la curva. Ahora mismo, una caravana y un coche no caben», denuncia Mendoza.

Puente de la Casilla, en Retuerto, con las obras paralizadas.CAMPOS

Respecto a este puente, los alcaldes de Riaño, Senén Presa, y de Burón, Pedro Luis Álvarez, recuerdan que hace varias décadas se presentó un proyecto para el arreglo de los tres puentes de esta carretera en el que se dejaba el puente para acceso a Cuenabres y Casasuertes y se hacía una variante a la izquierda para quitarle toda la curva cerrada que tiene actualmente. «Según nos informan hace años se había hecho el proyecto de los tres puentes. Solo está arreglado el de la Casilla de Pontón, mientras que el puente de la Casilla de Retuerto se han paralizado las obras. Es momento de retormar este proyecto y solucionar el embudo que generan estos dos puentes», según Presa.

Recuerda Álvarez que hace años se había hecho el estaquillado para hacer el desvió de la N-625 paralelo al puente de piedra y «no se volvió a saber nada más. Había un proyecto para arreglar los tres puentes. Uno está finalizado, otro se está arreglando y ensanchando y solo falta el puente de Cuénabres. Hay espacio suficiente para hacer una curva en un nuevo trazado paralelo al puente», remarca. El objetivo tiene que ser que esta carretera no tenga ningún embudo.



Avanza el asfaltado de la N-621 y la N-625 El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana (Mitma) lleva semanas trabajando en el asfaltado de la carretera N-621 desde Verdiago hasta Riaño para continuar con el asfaltado de la N-625 desde Riaño hasta el cruce de Torteros en las inmediaciones de Vegacerneja. La actuación había sido una reivindicación de los alcaldes de la montaña de Riaño ante el mal estado del firme de estas dos carreteras y teniendo en cuenta que estas vías dan acceso al parque regional y nacional.

Asfaltado de la carretera N-621 en Riaño.CAMPOS

El alcalde de Posada de Valdeón, Felipe Campo, recuerda que estamos hablando de una carretera nacional que da acceso y entrada al parque nacional de Picos de Europa. Señalan los alcaldes que se puede conservar el puente actual de Cuénabres tal y como está, dado que se utilizaría exclusivamente para dar acceso a los pueblos de Cuénabres y Casasuertes. Instan al ministerio a dar una solución definitiva dado que contar con los tres puentes acondicionados y ensanchados va a mejorar el circulación y la seguridad en una carretera que cuenta con mucho tráfico especialmente en periodo de vacaciones, festivos y fines de semana. «En estos puentes hay muchos accidentes sobre todo de motos y ahora al ensanchar el de Retuerto la seguridad va a ser mayor», alerta Álvarez.