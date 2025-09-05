El MSM de Sabero continúa mostrando su pinacoteca

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero continúa en este año dando a conocer parte de las obras que integran su pinacoteca.

La colección de pintura minera está integrada por las obras ganadoras de los diferentes certámenes de pintura rápida Tierras Mineras de Castilla y León, que el museo organiza cada año en las diferentes cuencas mineras de la comunidad, así como por otras obras donadas por artistas.

Durante este mes la obra seleccionada para su exposición es «Retrospectiva III», del escultor y pintor canario Ángel Peres, ya fallecido y que tuvo una gran exposición retrospectiva en el museo en 2010. Este cuadro, que es uno de los bocetos del cartel de aquella muestra, podrá verse, con entrada gratuita, en la recepción del museo. Dentro de su programa «Libro del mes», el MSM recomienda para septiembre la lectura del libro «Las flores del calabacín" de Rubén Fauno.