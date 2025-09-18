Avanza la concentración parcelaria de Almanza para 2.765 hectáreas

Publicado por José María Campos Almanza Creado: Actualizado:

La concentración parcelaria de Almanza II supondrá una inversión de cinco millones de euros y afectará a una superficie de 2.765 hectáreas pertenecientes a 909 propietarios, que aportarán 6.415 parcelas.

La superficie media de las parcelas actuales es de 0,43 hectáreas, con 7,15 parcelas aportadas por cada propietario y una propiedad media de 3,06 hectáreas. Como resultado del proceso de concentración parcelaria se prevé multiplicar por cuatro la superficie media de las fincas generadas, es decir, se pasará de 0,43 hectáreas a 1,72 hectáreas.

Según ha expresado este jueves el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, se invertirán unos cinco millones de euros para acometer obras de infraestructura rural, que incluirán la ejecución de 120 kilómetros de red viaria, así como circunvalaciones en todas las poblaciones que evitarán el tránsito de maquinaria pesada por los cascos urbanos.

Estas circunvalaciones, además, se han diseñado como un elemento polivalente que sirvan como infraestructura para la prevención y lucha contra incendios, haciendo de cinturón de seguridad para los núcleos urbanos, según ha explicado.

Las obras también incluyen caminos rurales de acceso al monte para un desplazamiento rápido de los medios terrestres de extinción y la restauración de la Laguna Tarza como punto de toma de agua para los medios aéreos de extinción, según un comunicado la delegación territorial. Eduardo Diego ha efectuado estas declaraciones tras la Comisión Local de la concentración parcelaria de la zona de Almanza II, que ha acordado remitir a la Dirección General de Desarrollo Rural, para su aprobación, las Bases Definitivas de la zona de concentración, que es el segundo de los documentos que definirá la nueva distribución de la propiedad de las parcelas.