Abierta al tráfico la nueva calle de Cistierna de dirección única

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Cistierna ha abierto al tráfico rodado la nueva calle donde antes estaba el antiguo economato minero de Hulleras de Sabero y Anexas cuyas instalaciones habían sido cedidas al Ayuntamiento. Esta apertura ha sido posible tras la colocación de la señalización vertical para hacerla de un único sentido y la horizontal para marcar la zona de aparcamiento. El hecho de hacerla de un único sentido ha sido para crear nuevos aparcamientos que se necesitan en Cistierna especialmente en periodos vacacionales y los jueves de marcado. La dirección única será desde las calles del centro de salud y Correos hasta el barrio de la Chimenea

El concejal de obras Luis Manuel Fernández señaló que si bien se está probando esta opción que entiende que es la más lógica sí se descarta hacerla en doble sentido dado que «no deja opción al doble aparcamiento y en el otro sentido se generaría un problema con los que salen del barrio de La Chimenea si pillan el paso a nivel cerrado, ya que no podrían girar al hacer cola en la calle Padre Isla. El paso a nivel suele estar mucho tiempo cerrado y genera colas de vehículos». Además, hasta el momento se va a permitir aparca en uno de los lados aunque la idea es aparcar en los dos lados. Otro de los temas que está en estudio por parte del Ayuntamiento es poner un nuevo nombre a esta calle y no darle continuidad al nombre de la calle El Hullero.

Esta calle enlaza y da salida a las calles Donantes de Sangre y Batalla de Lepanto.